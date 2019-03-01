Balıkesir'de aracında ölü bulunan kadın muhtarla ilgili bir kişi tutuklandı.
Zanlı ifadesinde Sarıkız Mahallesi Muhtarı Nuray Günaçar'ın (45) seçimlerle ilgili sıkıntıları olduğunu, beylik tabancası ile yaşamına son vermek istediğini söyledi.
Şüpheli, bir süre Nuray Günaçar'ı ikna etmeye çalıştığını ancak başına bir el ateş ederek yaşamına son verdiğini anlattı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi muhtarı olan Günaçar, yeni dönemde de tekrar aday olmuştu.
Günaçar, sosyal medya hesabından, hakkında asılsız haberler çıkarıldığını yazmıştı.