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Araçta yakılan katalitik soba can aldı

Anadolu Ajansı

Türkiye

Konya'da ısınmak için araç içerisinde katalitik soba yakan kişi, plastik malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Adıbelli Sokak'ta Taner Urgun (40), park halinde bulunan minibüsün içerisinde ısınmak için katalitik soba yaktı.

Bir süre sonra sobanın aşırı ısınması sonucu araçta bulunan plastik malzemeler ile tahtalar alev aldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikleri sırada araç içerisinde hareketsiz şekilde yattığını farkettikleri Urgun'u dışarı çıkardı.

112 Acil Servis ekipleri Urgun'un dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Urgun'un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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