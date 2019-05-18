Anadolu Ajansı muhabirinin kaybolduğu bölgede, iki asker suya kapıldı.



Ekipler; jandarma sualtı arama görevlilerinin cansız bedenine ulaştı.



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Yaklaşık akıntıya kapıldıkları yerden 600-700 metre mesafede kendilerine ulaşıldı. Tüm müdahalelere rağmen maalesef jandarma personelimizi JAK timindeki görevli arkadaşlarımızı kurtaramadık" dedi.

Bayburt'ta geçen cuma haber takibi yaparken uçuruma düşen Abdülkadir Nişancı'nın kaybolduğu bölge; kayalık ve sarp.



Ekiplerin işini kolaylaştırmak için son olarak dar vadideki Soğanlı Deresi'ne tel örgü çekilmişti.



DSİ ve İl Özel İdaresi çalışanları derenin debisini azaltmak için çalışırken, dalgıç ekipleri de su altında Nişancı'ya dair bir iz arıyordu.



Çalışmalar sırasında Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya suya kapıldı.

Gözden kaybolan iki asker için arama çalışmalarına katılan ekipler seferber oldu.



Kısa süre sonra gidergelmez ve Kapaklıkaya sudan çıkarıldı.



Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.



Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez 32 yaşındaydı, evli ve 1 çocuk babasıydı. Gaziantep'teki baba ocağına acı haber verildi. Şehit, İslahiye'de toprağa verilecek.



İki çocuk babası Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın cenazesi ise Çorum'a gönderildi. . Şehit asker için Kargı ilçesinde tören düzenlendi. Şehit Eyüp Kapaklıkaya toprağa verildi.