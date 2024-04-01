Ardahan Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Ardahan Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Ardahan Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
CHP ADAYI KAZANDI
Ardahan'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Faruk Demir, en yakın rakibi AK Parti adayı Yunus Baydar'dan 158 oy fazla aldı. AK Parti yönetimi tarafından Çıldır ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz edildi.
Sayımda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42,32'sini alan CHP'li Faruk Demir yeniden belediye başkanlığına seçildi. CHP'li Demir'in 5 bin 40 oy aldığı Ardahan'da AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 882 seçmenin oyunu aldı. 158 oy farkla kaybeden AK Parti yönetimi sonuca itiraz ederek, Çıldır ilçesindeki 14 sandıkta oyların yeniden sayılmasını talep etti. AK Parti’nin yaptığı itiraz seçim kurulları tarafından değerlendirilecek.
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Ardahan İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
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Ardahan ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Çıldır Seçim Sonuçları
Damal Seçim Sonuçları
Göle Seçim Sonuçları
Hanak Seçim Sonuçları
Posof Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Ardahan Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Yunus Baydar Seçim Sonuçları
Oktay Dursun Seçim Sonuçları
Eren Çoban Seçim Sonuçları
Azize Yildırım Seçim Sonuçları
Erhan Çoban Seçim Sonuçları
Özcan Çataltepe Seçim Sonuçları
Ozan Kaya Seçim Sonuçları
Faruk Demir Seçim Sonuçları
Muğdat Turan Seçim Sonuçları
Ahmet Cemil Arcan Seçim Sonuçları
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Levent Pehlivan Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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