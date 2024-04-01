Ardahan Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Ardahan Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Ardahan Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların yüzde 100'ü açıldı.



CHP ADAYI KAZANDI

Ardahan'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Faruk Demir, en yakın rakibi AK Parti adayı Yunus Baydar'dan 158 oy fazla aldı. AK Parti yönetimi tarafından Çıldır ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz edildi.



Sayımda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42,32'sini alan CHP'li Faruk Demir yeniden belediye başkanlığına seçildi. CHP'li Demir'in 5 bin 40 oy aldığı Ardahan'da AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 882 seçmenin oyunu aldı. 158 oy farkla kaybeden AK Parti yönetimi sonuca itiraz ederek, Çıldır ilçesindeki 14 sandıkta oyların yeniden sayılmasını talep etti. AK Parti’nin yaptığı itiraz seçim kurulları tarafından değerlendirilecek.



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