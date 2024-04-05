Ardahan’da seçimin yenilenmesi kararı: CHP, İl Seçim Kurulu'na itiraz edecek

İl merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.



AK Parti İl Başkanlığı, tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.



Kurul, AK Parti'nin dilekçelerle sunduğu delillere dayanarak oy çokluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.



Anayasal haklarını kullandıklarını belirten AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, "Anayasal bir hakkımızı kullandık. Özellikle seçim günü, seçim işleyişinde ve seçim sonucunda oy sayım sırasında bir kısım usulsüzleri, yanlışlıkları tutanaklara geçirerek tespit ettiğimiz hususları itirazlarımızı İlçe Seçim Kurulu’na iletmiştik. Bugün İlçe Seçim Kurulu’ndan bir karar çıktı. Aramızda 174 oy farkı var. Bir sandıktaki manipülasyon bile seçim sonucunu değiştirmeye yetiyor. Şimdi seçimi çeşitli algılarla manipüle etmeye çalışıyorlar. Burasını Van ile mukayese ettirilmeye çalışılıyor. Van’daki olaylarla buradaki olayların uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. İl Seçim Kurulu’nun da bu somut matbu evraklara, sunduğumuz görüntülere, resimlere ve birçok kanıta dayanarak inşallah İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği karara devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.



CHP İTİRAZ EDECEK



Bu arada AK Parti’nin itirazı sonrası seçimin yenilenmesi kararı CHP yönetiminde tepki çekti. CHP’nin Cuma günü İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunacağı öğrenildi. Ardahan Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili kararı İl Seçim Kurulu verecek.