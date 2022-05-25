Asgari ücrete ara zam var mı? AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kandemir'e yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle...

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE



Enflasyon yüzde 70'lere dayandı. Bu, çarşı pazara fiyat artışı olarak yansıyor. Etiketler her gün yukarı yönlü güncelleniyor. Alınan bir takım önlemler vardı. Fahiş fiyatla mücadele kurulları oluştu, stokçulara dair ceza artırımı, denetimler... Neden bir türlü önüne geçilemiyor? Atılan adımlar işe yaramıyor mu?



''TÜM DÜNYADA YAŞANAN KRİZİN ETKİLERİ''

Dünyada yaşanan bir kriz var pandemi sonrası dünyasında yanı başımızda devam etmekte olan bir savaş var. Dünyada hemen hemen bütün ülkeler enflasyonla mücadele etme gayreti içerisindeler. Hükümetimiz ciddi adımlar atıyor atmaya devam ediyor. Vatandaşımız bunun Türkiye'nin müstakil meselesi olmadığını ve istikrarlı hükümetin bu sorunların üstesinden gelebileceğini görüyor.

''SONBAHARDAN İTİBAREN ENFLASYONDA HİSSEDİLİR BİR DÜŞÜŞ OLACAK''

Mücadeleye devam edeceğiz. Attığımız adımların etkisini de görüyoruz sokakta. Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş de olacak. Yaz süresi içerisinde de bunu hissedeceğiz. Çarşıda pazarda kademeli bir şekilde göreceğiz ki fiyatlarda bir iyileşme olacak.



ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ZAM VAR MI?



Yılbaşında asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına ciddi oranda bir zam yapıldı. Tarihi bir artış ama mevcut durumda enflasyonla birlikte alım gücü düştü. Temmuz ayında bir düzeltme beklentisi var? Nasıl bir çalışma yürüyor?

Esasında rutini içerisinde devam eden bir çalışma zaten derde deva olacak bir çalışma. Ama bunun dışında ekstra önlem alınması gerekiyorsa bununla alakalı da ilgili bakanlarımız çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanımıza arz ettiler, arz ediyorlar. Bir yol haritası üzerinde mutlaka çalışılıyor. Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa bu problem bizim problemimiz. İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Önümüzdeki süreç içerisinde atılan adımları bunları hep beraber göreceğiz. Fakat bunu yaparken popülist bir söylemin içerisine girmeyi de doğru bulmuyoruz. AK Parti milletine uzun vadede bedel ödetecek hiçbir şeyi yapmamakla zaten istikrarı sağlamış bir siyasi hareket. Bunun bir dengesi var o denge içerisinde hükümet olmanın gereğini de yerine getirerek adımlar atmaya devam edeceğiz.

Kira artışı da bir diğer mesele. Dün ilgili bakanların da katılımıyla bir toplantı yapıldı. Nasıl bir çözüm öngörülüyor?

Fahiş kira artışları son dönemde en sık önümüze gelen meselelerden bir tanesi. İlgili bakanlarımız dün bir çalışma yaptılar bir yol haritası çıkardılar. Mutlaka bir adım atılması gerektiğini görüyoruz. Bakanlarımız bir yol haritasını kısa süre içerinde açıklayacaklar.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Haziran ayına geldik bir senelik bir süre kaldı eğer zamanında yapılacaksa seçim. Nasıl bir süreç bekliyorsunuz?



Seçimler tam zamanında yapılacak. Önümüzde 1 sene var. İstikrarı önemsiyoruz.



KILIÇDAROĞLU'NUN VAKIF İDDİASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında ortaya attığı bir iddia var. Kaçış planı yapıldığı iddiası. Bu iddiaya ilişkin de bir takım belgeler paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemine, dile getirdiği iddiaya dair değerlendirmeniz nedir?

Bu bir iftira kampanyasıdır. Adeta mutfakta pişirilen gündemi okuyor. Önüne konan metni okuyor görüntüsü veriyor. Kılıçdaroğlu niçin Türkiye'nin önemli karar arefelerinde devreye girip gündemle alakası olmayan şeyleri siyasetin meselesi haline getiriyor? Şu anda şehitlerimizin cenazesi var. Zamanlaması son derece manidar. Bürokratları tehdit dili çok anormal. Bu çatışma dili toplumu kutuplaştırıyor. Siyasetin konusu olmayan meseleyi gündem yapıyor. Son açıklamaları son derece talihsiz.



Para transferine dair bilgiler Türkiye'den iki vakıftan ABD'deki vakfa para gönderildiğini söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ne iş yapıyor bu vakıf?



Zannediyorum her iki vakıf da kendi açıklamalarını yaptılar. Bunlar kamuya açık devletin incelediği yasal sınırlar içerinde yapılan çalışmalar. Bir vakfın yurt dışında öğrencilere olacak yardım faaliyeti oradaki FETÖ'cüleri rahatsız eder ancak. Siz kimin sözcülüğünü yapıyorsunuz? İlgili vakıflar yaptıkları açıklamalarda detaylarını veriyorlar. Eğer siz yasal sınırlar içerisinde hareket eden sivil toplum kuruluşlarını tehdit ederseniz bir vesayet arayışının uzantısıdır.

Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali verilmişti. Yansımaları nasıl olur?



Cumhurbaşkanımız bir sinyal verdi. MGK sonrası bir itiraz varsa zannediyorum paylaşılacaktır. 'Uluslararası hukukun bize tanıdığı meşru zemin içerisinde üzerimize düşen her şeyi milletimizin güvenliği adına yapacağız' dedi Sayın Cumhurbaşkanımız.

Hafta sonu Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi'nin temeli atılacak. Pistlerin durumu çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Yıkılabilir de yıkılmaya bilir de'' açıklaması vardı. Ne olacak pistler? Nihai bir karara varılabildi mi?



Atatürk Havalimanı'nda 133 bin ağaç dikeceğimiz muhteşem bir Millet Bahçesi'nden bahsediyoruz. Biz Türkiye'ye bir vizyon sunuyoruz. 29 Mayıs'ta aynı zamanda ilk defa bir siyasi parti mitingi ile bir çevre hareketi de örtüşmüş olacak. Şehrin ortasına bir nefes alınabilecek bir alan inşa etmek istiyoruz. Pistlerle ilgili çalışmayı yapıyorlar. Pistin kaldırılmasının getireceği götüreceği artılarını eksilerini yapıyorlar. Bir tanesi zaten korunacak diğeri ile ilgili kamuoyu ile birlikte karar verileceğini belirtti Sayın Cumhurbaşkanımız. Değerlendirilecek. Kişisel kanaatim ben orada daha geniş bir Millet Bahçesi'nin daha makul olduğunu düşünenlerdenim.