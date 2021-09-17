Aşı olmayan hamile öğretmen  Covid'den öldü

Bursa'da 9 aylık hamile öğretmen Aysel Şentürk, Covid'e yakalandı. Durumu ağırlaşınca bebeği sezaryen ile alınan Şentürk, 10 gün sonra hayatını haybetti.

İHA 17.09.2021 - 15:16

Aşı olmayan hamile öğretmen  Covid'den öldü

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Aynı aileden aşı olmayan üç kişi, üç günde corona virüse yenildi

Bursa'da aşı olmayan hamile öğretmen Covid nedeniyle hayatını kaybetti.

Özel bir fabrikanın kreşinde çocuk gelişim öğretmeni olarak görev yapan 9 aylık hamile Aysel Şentürk, 20 gün önce rahatsızlanınca Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Aysel öğretmenin Covid-19 testi negatif çıkınca, kendisine ilaç yazılarak evine gönderildi. Rahatsızlığı tekrarlayan Şentürk, aynı hastaneye tekrar geldi ve burada 3 gün tedavi gördü. Taburcu edilen Şentürk, en son geçen hafta yeniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Şentürk'e yapılan corona virüs testi bu kez pozitif çıktı. 

Durumunun ağırlaşması üzerine ikinci çocuğunu kucağına almasına sayılı günler kala Şentürk'ün bebeği sezaryenle alınırken kendisi yoğun bakıma kaldırıldı. Talihsiz öğretmen çarşamba günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şentürk'ün corona virüs aşısı olmadığı öğrenilirken, cenazesi gözyaşları içinde Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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