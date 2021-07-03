Aşırı yağış nedeniyle Ankara-Konya YHT hattındaki tren seferlerine iptal

Aşırı yağış nedeniyle Ankara-Konya YHT hattındaki tren seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara-Konya YHT hattında bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak.



Karşılıklı iptal edilen Ankara-İstanbul-Konya tren seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden başlayacak ve kamuoyu bu konuda bilgilendirilecek.



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