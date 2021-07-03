Aşırı yağış nedeniyle Ankara-Konya YHT hattındaki tren seferlerine iptal

Anadolu Ajansı 03.07.2021 - 21:13
Aşırı yağış nedeniyle Ankara-Konya YHT hattındaki tren seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara-Konya YHT hattında bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak.
Karşılıklı iptal edilen Ankara-İstanbul-Konya tren seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden başlayacak ve kamuoyu bu konuda bilgilendirilecek.
VİDEO: ANKARA'DA HORTUM MEYDANA GELDİ