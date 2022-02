Asiye'nin ölümden döndüğü pitbull saldırısında tahliye edilen sanıklar için yeni karar

Gaziantep'te iki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili dün tahliye edilen sanıklar tekrar tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C'nin tahliye edilmesine itiraz etti.



İtirazı inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.



3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar M.E, M,Y, S.K. ve Z.C. ile avukatları katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürdü.



Mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması ve yaralanmanın boyutunu dikkate alarak, sanıkların tutuklanmalarına hükmetti.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.



Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.