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Askerlik süresini kısaltan ve bedelli askerliği sürekli hale getiren düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklifin ilk 2 maddesi Genel Kurul'da kabul edildi.

İlk 2 maddenin kabülünün ardından Genel Kurul sona erdi.

Görüşmelere 18 Haziran Salı günü devam edilecek.

Genel Kurul, Savunma Bakanı Akar’ın muhalefetin itirazlarını alması, AK Parti kanadında değerlendirilmesi için kapandı. Muhalefet de Akar’ın kendileriyle paylaştığı konuları yetkili kurullarında ele alacak.

CELP DÖNEMİ 12'YE ÇIKIYOR

Milli Savunma Bakanı Akar'ın AK Parti Grubu ve siyasi partilerle paylaştığı bilgiye göre; 2020 Ocak ayı itibariyle celp dönemini 12’ye çıkartılacak. 2021’e kadar şu anda olan 4 celp dönemi sayısı 12 olacak.

YENİ SİSTEM



Yeni sistem askerlik süresini 12 aydan 6 aya düşürüyor.



Er ve erbaşlar isterse 6 ay daha maaş alarak askerliğe devam edebilecek, yüksekokul mezunları yedek astsubay olarak askerlik yapabilecek.



Askerliğini yedeksubay olarak yapmayı tercih eden doktorlar, devletteki mecburi hizmetini tamamlamış sayılacak.



Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek, her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Fazla başvuru olması durumunda kura çekilecek.



Memur maaş katsayısına göre değişecek olan bedel bu yıl için 31 bin lira civarında olacak.



Bedelli askerlik başvurusunun kategorize edilebileceği, yaş grubuna göre öncelik verilebileceği belirtiliyor.

BAKAN AKAR'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA