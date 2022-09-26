Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (2022 Kasım ayı MSB askerlik celp tarihleri)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama sonrasında askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı açıklandı. Kasım ayında askere gidecek ve silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar belli oldu. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?



ASKERLİK CELP TARİHLERİ



Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde:



Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) sevk tarihi: 10 Kasım 2022



Er (2’nci Grup) sevk tarihi: 08 Aralık 2022



Er (3’üncü Grup) sevk tarihi: 05 Ocak 2023

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan Kasım 2022 sınıflandırma dönemi duyurusuyla birlikte askerlik celp tarihleri belli oldu.



Buna göre; seçim ve sınıflandırma (askerlik yerleri) sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.



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