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İstanbul Ataşehir'de Küçükbakkalköy Işıklar Caddesi'nde bulunan bir plazada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binanın dış cephesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bu sırada plazadan kopan parçalar çevreye yayıldı. Polis ekipleri şerit çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.
Binanın yeni olduğu için boş olduğu öğrenilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
O ANLAR KAMERADA...