Samsun'un Bafra ilçesinde Alparslan Türkeş Parkı yanında bir bankaya ait ATM'den para çekmek için sıra bekleyen Sedat Kurt (48), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun 3 yerinden yaralanan Kurt, çevredekilerin haber vermesi üzerine112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri,kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.