Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 9 gözaltı daha

SON DAKİKA HABERİ: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 9 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında katil zanlısı Kadir Yasak da var. Toplamda 11 kişinin sorgusu sürüyor.

Haberler - NTV Haber 29.01.2022 - 11:15 | Son Güncelleme : 29.01.2022 - 12:23

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 9 gözaltı daha

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Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" isyanına İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt

Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" isyanına İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt

Son dakika haberi! 

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Tetiği çektiği iddia edilen Kadir Yasak da dahil 9 kişi daha yakalandı.

Toplam gözaltı sayısı böylece 11'e yükseldi. 

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

İstanbul Bakırköy'de iki gün önce saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. 

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