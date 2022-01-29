Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 9 gözaltı daha

Haberler - NTV Haber 29.01.2022 - 11:15 | Son Güncelleme : 29.01.2022 - 12:23
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Beşiktaş'ın eski yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Tetiği çektiği iddia edilen Kadir Yasak da dahil 9 kişi daha yakalandı.
Toplam gözaltı sayısı böylece 11'e yükseldi.
Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.
İstanbul Bakırköy'de iki gün önce saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.