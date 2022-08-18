Baba ile polis oğlu arasında 'masaj salonu' kavgası

Ataşehir’de görevli polis memuru Mert U. (23) babası Hilmi U.’nun (51) işlettiği ‘masaj salonu’ nedeniyle tartıştı. Mert U. silahla ateş ederek babasını 6 yerinden yaraladıktan sonra kaçtı. Tedavisi süren baba Hilmi U. şikayetçi olmadığı oğlunun yere ateş ettiğini ve kurşunların sekerek kendisini yaraladığını iddia etti.



"MASAJ SALONU İŞİNİ BIRAK, BİZE GÖRE DEĞİL"



Olay, sabah saatlerinde Ataşehir Kayışdağı Mahallesi’nde meydana geldi.

Hilmi U.'nun polise verdiği ifadesine göre, babasının işlettiği masaj salonuna gelen polis memuru Mert U, "Baba masaj salonu işini bırak, bu işler bize göre değil" dedi.

Buna karşılık baba Hilmi U. terslediği oğluna önce ağır hakaretlerde bulundu, ardından da tokat attı.

Olay sırasında alkollü olduğunu belirten Hilmi U. belindeki ruhsatsız tabancasına davranınca, oğlu Mert U.'nun kendini korumak amacıyla beylik tabancasıyla yere doğru ateş ettiğini ileri sürdü.



OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI



Oğlunun üzerine koştuğunu söyleyen Hilmi U. yerden seken 6 adet merminin kendisine isabet ettiğini savundu.

Oğlunun ambulans çağırdığını ve ağlayarak olay yerinden uzaklaştığını söyleyen baba Hilmi U.’nun ifadesinde "Aramızda geçmişten gelen bir husumet yoktur ama bu masaj salonu konusunda tartışmalarımız oldu. Bu olaydan dolayı oğlumdan şikayetçi değilim. Bu olay tamamen benim alkollü olmam ve küfür etmem nedeniyle meydana gelmiştir" dediği öğrenildi.



Yaralanan baba Hilmi U.’nun hastanedeki tedavisi sürerken, şüpheli Mert U.’nun yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisi edinildi.

