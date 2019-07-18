İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin tarihi ve turistik bölgelerde piyasaya sürmek üzere sahte para bastığını tespit etti.



Ekipler, 13 Temmuz'da Fatih'te düzenlediği operasyonda şüpheli H.U.T'yi gözaltına aldı. Üzerinde bir miktar sahte para bulunan zanlının evinde yapılan aramada 67 bin 400 dolar ile 21 bin 500 lira ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Zanlının babası H.T. de geçen yıl düzenlenen operasyonda sahte olduğu tespit edilen 1 milyon dolarla yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.