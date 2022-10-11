Bahçeli: Başörtüsü meselesi çözülmüş bir meseledir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türk siyasetinin bir ahlak reformuna ihtiyacı vardır. CHP Genel Başkanı 'Türkiye'yi barıştıracağım' diyor. Barışmak için küslerin olması gerekmiyor mu? Bu küslük nerededir? Kılıçdaroğlu'nun görüp de bizim göremediğimiz bu küsler nereye saklanmıştır? Türkiye küs değildir. Kılıçdaroğlu'na tavsiye diyorum diken olup ayağa batıncaya kadar gül ol da yakaya takıl. Fakat ne söylesek nafile.

SİYASETTE BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI



Başörtüsü meselesi çözülmüş bir meseledir. Bu konuyu tekrar gündeme getirmenin hiç kimseye faydası dokunmayacaktır. Türkiye'de başörtüsü sorunu bitmiştir. Yeni bir kanuni düzenleyeme ihtiyaç yoktur. Kılıçdaroğlu şayet samimi ise buyursunlar anayasa değişiklik teklifine destek versinler. CHP'nin hazırladığı kanun teklifi tutarsızdır. MHP anayasa değişikliği teklifinin arkasında.

''CAMİ NE KADAR BİZİMSE CEMEVİ O KADAR BİZİMDİR''



Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir. Saz bizim söz bizimdir cem bizim semah bizimdir. Maksadımız gönüller yıkmak değil gönül üstüne gönül yapmaktır. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Bu konuyu siyasallaştırma çabalarına itibar edilmemelidir. Reform mahiyetli adımların Alevi kardeşlerimize gecikmiş haklarının önemli bir kısmının verilmesiyle ilgili bir karar olduğunu ifade etmek boynumuzun borcudur. Acılar ahlar kötü anılar üzerinde bir gelecek inşa edilemez. Bütün Müslümanlar kardeştir.

''AVRUPA ÜLKELERİ BU KIŞ NASIL ISINACAKLARINI KARA KARA DÜŞÜNMEKTEDİR''



Avrupa ülkeleri bu kış nasıl ısınacaklarını kara kara düşünmektedir. Türkiye'nin böyle bir sorunu korkusu asla yoktur. Zillet ittifakı kuru gürültü yapsa da ülkemize enerji jeopolitiğinde kilit bir ülkedir. Zillet ittifakının iradesinin politikalara rehin düştüğü tartışmasızdır. Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye bir tarafta bu da barışın tarafıdır. Türkiye savaşın değil barışın tarafındadır. Barış diyoruz ve bunu çok acil bekliyoruz.



''NÜKLEER SAVAŞ İHTİMALİNİN KONUŞULUYOR OLMASI BİLE FECAATTİR''



Biden dedi ki 'Putin nükleer silah kullanırsa dünya Armageddon ihtimali ile karşı karşıya kalır.' Bu skandal açıklama dünyayı anında tesiri altına almıştır. Biden'ın beyni sulansa da Armageddon tehlikesini gündeme taşıması tesadüfi değildir. Nükleer savaş ihtimalinin konuşuluyor olması bile fecaattir. Bu işin şakayı gelir yanı yoktur.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ

Kılıçdaroğlu'nun bu gelişmeler üzerine ABD'ye gitmesi talihsizliktir, düşüncesizliktir, pervasızlıktır. Utanın parlak beyin arıyorsanız milletimizin evlatlarına bakın. Kılıçdaroğlu hangi parlak beyinlerle bir araya gelecektir? Sayın Kılıçdaroğlu ağaca dayanma bükülür suya güvenme dökülür ABD'ye bel bağlama seni 1 dolara ele verir. Kılıçdaroğlu ne de olsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın Biden ve çevresinin telkinlerine asla inanma dolduruşa gelip ona buna güvenme.

CHP Genel Başkanı'nın ABD'ye yüz sürmesi aman dilemesi tek kelime ile acizliktir milletine sırt dönmektir. Herkes biliyor ki ABD'den cumhurbaşkanlığı adaylığı için icazet almaya gittin. Kılıçdaroğlu barışma hikayesini anlatadursun İBB'ye ait cenaze nakil aracında yüklü uyuşturucu yakalanmıştır. Bunlara kalsa kaçakçılık meşru bir haktır.''