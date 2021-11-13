Bahçeli'den Başak Cengiz paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da hiç tanımadığı bir kişi tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz ile ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, Twitter mesajında "Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini ümit ediyorum'' ifadesine yer verdi.

MHP lideri, "Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet toplumsal huzur ve sükûnetimizi tehdit etmektedir" dedi.

''Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesi herkesin tüylerini diken diken etmiştir'' diyen Bahçeli, süreci yakından takip edeceklerini vurguladı ve Cengiz ailesine başsağlığı dileklerini iletti.