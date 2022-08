Bahçeli'den şeref madalyası önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadelede feragat ve fedakarlık gösteren asker ve sivil şahsiyetlere, Devlet Şeref Madalyası verilmesi konusunda yazılı açıklama yaptı.



Terörün sadece Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak düşmanı, sorunu olduğunu ifade eden Bahçeli, Türkiye'nin terörden çok çektiğini, bu ağır külfet ve ihanetin çok boyutlu sonuçlarına her alanda maruz kaldığını belirtti.



"Terörle huzur, terörle güvenlik, terörle gelecek arasında üçüncü bir seçenek, bir başka çıkış ve çözüm yolu aransa dahi bulunamayacaktır." ifadesini kullanan Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu:



"Türkiye terörle, imrenilecek bir şuurun refakati eşliğinde mücadele etmektedir. Teröristler tutundukları ve yuvalandıkları her sahadan sökülüp atılmaktadır. Geldiğimiz bu aşamada terörün beli kırılmış, caniler yurt içinde ve yurt dışında köşeye sıkışmıştır. Vatan ve millet bekası için şehit olup kara toprağa düşen kahramanlarımız yüreklerimizi kavursa da haklı ve meşru mücadelede en küçük taviz veya tavsama görülmemektedir. Gazilerimiz ve şehitlerimiz manevi övüncümüz olarak milli gönüllerde bayraklaşmaktadır. Hepsine şükran borçlu olduğumuz tartışmasızdır."



"TERÖRLE MÜCADELEDE ÇOK ETKİLİ SONUÇLAR ALINMIŞTIR"



Bahçeli, terörle mücadelede en önemli güç kaynağının inanç ve moral düzeyinin yüksekliği olduğunu vurguladı.



Kahraman askerler, polisler ve korucuların bu inanç ve moral gücüne ziyadesiyle sahip olmakla birlikte, muazzam bir cesaret ve dirayetle hainlerin üzerine yürüdüğüne işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:



"Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti terörle mücadele sürecini milletimizin haysiyet, hissiyat ve hedeflerine müzahir şekilde sevk ve icra etmektedir. Son dört yıllık zaman diliminde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen uygulamaya geçmesiyle terörle mücadelede çok etkili sonuçlar alınmıştır. Bu hunhar musibet ve melanetten kurtulma zamanı gelip çatmıştır. 2023 yılı bu çerçevede tarihi bir eşik olacaktır. Devletimizin her kademesinde görev yapan asker ve sivil şahsiyetler tam bir uyum ve eşgüdüm halinde mücadelenin akıl, azim ve ahlakıyla bilenmiş haldedir. Cumhurbaşkanımızdan en alt rütbe veya mevkide görev yapan kahramanlarımıza varıncaya kadar milli birlik ve dayanışma ruhu devleşerek iç ve dış işgal cephesine darbe üstüne darbe vurulmaktadır."



"TALTİF VE TAKDİR EDİLMESİ YERİNDE BİR KARAR OLACAKTIR"



Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümünün yaklaştığı şu günlerde, terörle mücadelede eşsiz feragat ve fedakarlığı bulunan bazı isimlerin taltif ve takdir edilmesinin çok yararlı ve yerinde bir karar olacağını belirten Bahçeli, "Bu konuda makul, mantıklı ve akla yatkın en yakın yol ve yöntem de asıl sorumluluğu uhdesinde taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımızın alicenap bir tasarrufta bulunmasıdır." ifadesini kullandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde devir teslimlerin yaşanacağı ve zaferlerin yıl dönümlerinin ardı ardına kutlanacağı günlerde, 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu'nun 2'nci maddesinin a fıkrasında bahsedilen Devlet Şeref Madalyası'nın, belirlenecek siyasi ve asker şahsiyetlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensibiyle verilmesinin düşünülebileceğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ve tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlılık gösteren muhterem isimlere, Devlet Şeref Madalyası'nın layık görülmesi terörle mücadelenin şevk ve iradesini hem destekleyecek hem de mükafatlandıracaktır. Elbette takdir ve yetki Sayın Cumhurbaşkanımızındır."