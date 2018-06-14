MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazanayının geride bırakılarak bayrama ulaşıldığını belirten Bahçeli, Cenab-ı Allah'tan, onun rızasını kazanmak amacıyla tutulan oruçların, samimiyetle gerçekleştirilen ibadetlerin kabulünü niyaz etti.



Ramazanın nefsin terbiyesiyle birlikte, fiziki açlığın manevi doygunlukla telafi edildiği, amellerin halis niyetlerle tazelenip tahkim edildiği sabır ve tevekkül ayı olduğunu vurgulayan Bahçeli, hemen ardından gelen bayramın ise gönüllerin hürmet ve hatırlatmayla coştuğu, küslük ve dargınlıkların kavuşma ve kucaklaşmayla onarıldığı barış, kardeşlik, vuslat iklimi olduğunu kaydetti.



Bahçeli, mesajında "Bayramlar Türk-İslam ahlakının yaşanıp yaşatıldığı manevi ve kültürel bir varlık alanı, ortak hatıra ve hedeflerimizin nefes aldığı buluşma ve kavuşma sahasıdır. Ne var ki Türkiye'nin bekası sağlama alınmadıkça, İslam dünyası huzur ve istikrara kavuşturulmadıkça sevinçlerimizin bir yanı buruk, umut ve hayallerimizin bir tarafı buhranlıdır. Türk-İslam coğrafyasını mesken tutmuş kanlı hesaplaşmalar bayramlarımızı gölgelemekte, masum ve günahsızların yüreklerimizi tırmalayan çığlıkları devasa acıların adeta özeti olmaktadır" ifadelerini kullandı.

"KİRALIK CİNAYET VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN UZUN SÜREDİR HEDEFİNDE"

Hem Türkiye hem de komşu ülkelerin zalimlere taşeronluk yapan kiralık cinayet ve terör örgütlerinin uzun süredir hedefinde olduğuna işaret eden Bahçeli, figüranları zamana göre değişen ve değiştirilen dağılma ve parçalanma senaryolarının ısrarla, inatla ve istikrarlı şekilde tedavülde tutulduğunu bildirdi.



Bahçeli, "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki Kandil'de Türk bayrağı dalgalanmadıkça, Suriye ve Irak'taki terör kampları imha edilmedikçe Türk milletine ve bölge halklarına huzur, dirlik ve güvenlik gelmeyecektir. Filistin topraklarındaki İsrail terörü sona ermedikçe, İslam toplumları üzerindeki işgal vesayeti son bulmadıkça hiç kimse, hiçbir ülke güvende olamayacak, geleceğe umutla bakamayacaktır. FETÖ, PKK, PYD gibi insanlık suçlusu cani örgütler bütünüyle tasfiye ve telin edilmeden ne Türkiye ne de insanlık huzur yüzü göremeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.



Ülkenin yegane amacının devletin bekasına yönelmiş ağır husumet ve huşunet varlığını kaynağında yok etmek olması gerektiğine dikkati çeken Bahçeli, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ebedi olmanın başka çaresinin bulunmadığını vurguladı.



"PENSİLVANYA'DAN DUYULACAK, KANDİL'DEN YANKILANACAKTIR"



15 Temmuz'daki FETÖ işgal kuşatmasını yaran Türk milletinin, 16 Nisan 2017’de sistemsel prangalarından kurtularak beka, güven ve esenliğe doğru kararlı bir adım attığına değinen Bahçeli, "Bu adım, Cumhur İttifakı sayesinde gelecek asırlara damga vuracak, istikamet çizecektir. Beklenti ve ümidimiz budur. Türk milleti 24 Haziran'la birlikte 2023 hedeflerine kilitlenerek kutlu ve kurtuluşu temin edilmiş parlak bir istikbalin yörüngesine girecektir" ifadelerini kullandı.



Türkiye'yi denenmiş ve başarısız olmuş senaryoların karanlığına çekme gayretlerini ise tam manasıyla siyasi gericilik olarak niteleyen Bahçeli, şunları kaydetti:



"Aziz milletimiz kendi kaderini tayin hakkına yapılan suikast girişimlerini öngörü ve ferasetiyle boşa çıkaracak, ülkemizin milli ve tarihsel mirasına dört elle sarılacaktır. Sokak arası diplomasi ve karanlık görüşmelerle 15 Temmuz'un rövanşına yığınak yapanların milletimizden yiyeceği tokadın sesi inanıyorum ki Pensilvanya'dan duyulacak, Kandil'den yankılanacaktır.



Toplumsal zeminde kök tutmuş Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekasını, Türk milletinin güvenlik ve selametini muhafaza iradesine sahiptir ve bunu başarmaya da kararlıdır, azimlidir. Tedbir ve gayret bizden, teveccüh ve takdir büyük Türk milletinden, yardım ve himaye Yüce Allah'tandır.



Bu duygu ve düşüncelerle muhterem vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı içtenlikle tebrik ediyor, her günümüzün bayram havasında geçmesini diliyorum."