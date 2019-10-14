Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün CHP ve İYİ Parti genel başkanlarını ziyaret ederek Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendiriyor.

Bakan Akar, ilk ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptı.

Ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, şunları söyledi:

"Sayın genel başkana bilgilendirme yaptık. Görüşlerimizi paylaştık. Konuya birlikte müttefiklik ruhuna uygun NATO ile ABD ile birlikte çalıştık. Bunun mümkün olmadığını görünce bir karar verdik, 9 Ekim'de uygulanmaya başlandı. Mehmetçiğin başarısıyla devam ediyor. Tel Abyad ve Resulayn kontrol altında. Bizim için tek hedef teröristler. Kürt kardeşlerimiz için her türlü gayreti gösteriyoruz.

DEAŞ konusunda bir hapishane meselesi var. Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük. Siviller konusunda hassasız. Her türlü gayreti gösteriyoruz."