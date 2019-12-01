Bakan Akar'dan NATO'ya mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önümüzdeki hafta Londra'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Euronews için bir makale kaleme alan Bakan Akar "Türkiye olarak biz buradayız ve müttefikiz" dedi.

Akar, bazı çevrelerin Türkiye'nin ulusal güvenliği için attığı adımları NATO ittifakını hiçe sayma olarak göstermek istediğini söyledi ve "Bu iddialar, mantık dışı ve gerçeklerin saptırılmasından başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda bölgedeki kırılgan durumu göz önüne alarak hassas davrandığının altını çizen Akar, "Türkiyenin mücadelesi teröristlerle" ifadesini kullandı.

Akar Türkiye'nin terörle mücadelesinde hem önemsediği değerleri koruyacağını hem de NATO yükümlülüklerine bağlı kalacağını da belirtti.

