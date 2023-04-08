Bakan Dönmez: İlk etapta bin işçimizi istihdam edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi'nde çalışan madencilerle yerin 173 metre altında iftar yemeğine katıldı.

Madencilerin helal rızık kazandığını ve fedakarlık gösterdiğini belirten Dönmez, 10 bine yakın madencinin deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılarak tüm milletin takdirini kazandığını söyledi.



Enerji bağımsızlığına vurgu yapan Dönmez, "Enerjide bizim üzerinde durduğumuz önemli hususlardan birisi enerjide tam bağımsız hale gelinmesi. Maalesef ülkemiz enerjide gerek doğal kaynaklar açısından gerekse diğer teknolojik açıdan dışa bağımlı bir ülke durumunda. Ama son yıllarda yapmış olduğumuz hamlelerle artık bu oranı tersine çevirmeye başladık.

Gerek kömür üretimindeki artış gerekse diğer doğal kaynaklardaki ve yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı yapılan tesislerdeki kapasite artışı bizi dışarıya karşı bağımlı olmaktan kurtarır hale geldi. Tabii ki tek arzumuz, temennimiz tam bağımsız olmak. Bunun için de en önemli araçlarımızdan birisi de doğalgazdaki yeni keşfimizin milletimizle buluşacağı an. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bayramdan önce arife günü ayın 20'sinde doğal gazı karada Filyos doğal işleme tesislerinde buluşturmuş olacağız." açıklamasında bulundu.