Bakan Kacır paylaştı: İMECE'den ilk görüntü geldi

Bakan Kacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor. İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir görüntü" ifadelerine yer verdi.

Kacır'ın paylaşımda kullandığı görüntü İMECE'nin uzaya gönderilmesinin ardından çektiği ilk görüntü olma özelliği taşıyor. Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, 15 Nisan'da ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılmıştı.

Tasarım görev ömrü 5 yıl olarak planlanan uydu sivil ve güvenlik amaçlı kullanılacak.