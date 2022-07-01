Bakan Koca: Günlük vaka sayısı 3 bini geçti

Maske yasağı kalktı ama yeni vaka sayıları bir süredir artıyor. Sağlık Bakanı Koca, günlük vaka sayısının 3 gibi geçtiğini paylaştı. Bakan Koca, 'sonbaharda maske döner mi' sorusuna da yanıt verdi.

Haberler 01.07.2022 - 10:12

Bakan Koca: Günlük vaka sayısı 3 bini geçti

İlişkili Haberler

Covid-19 tablosu: Vakalar bir haftada yüzde 45 arttı

Covid-19 tablosu: Vakalar bir haftada yüzde 45 arttı

Sağlık Bakanı , vaka sayılarında bir süredir artış gözlemlendiğini açıkladı. 

Yeni Şafak gazetesine konuşan Koca, daha önce günlük binin altına inen vaka sayılarının şu anda 4 bine doğru ilerlediğini paylaştı

HASTANE YÜKÜNDE ARTIŞ YOK 

Ancak hastane yükünde henüz bir artış gözlemlenmediğini söyledi.

Bakan Koca'ya, Biontech aşısını bulan Profesör Doktor Uğur Şahin'in "Yeni dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz" sözleri de soruldu.

Paylaşılan son haftalık vaka sayısı tablosu. Paylaşılan son haftalık vaka sayısı tablosu.

Koca o açıklamayı, "Ben vatandaşı tedirginliğe sevk edecek bir tablo beklemiyorum" sözleriyle değerlendirdi.

"Vaka sayısı artabilir ama virüsün mutasyonla birlikte hasta yapma gücü azaldı" dedi.

Koca, risk gurubundakilere kişisel tedbirlere uymaları ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları tavsiyesinde de bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...