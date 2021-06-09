Bakan Koca: Pazartesi aşı sırası 40 yaş üstünde

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Toplantının ardından Fahrettin Koca açıklamaya yaptı.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Güvenle eski günlerimize dönmek için üç önemli konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi sırası gelen vatandaşların aşılarını olmasını hatırlatmak istiyorum. Lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. Yarın itibariyle 45 yaşının üzerinde vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor.

Gelecek pazartesi ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak. İkincisi, kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim.



Üçüncüsü ise salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bunun için şimdiye tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi.

Aşıların belirli süreyle bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam ediyor.

Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşının hangi usüllerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz. Umarım artık Sağlık Bakanlığı'nı daha az görecek, sesini daha az duyacaksınız.

