Bakan Koca: Vakaların yarısından fazlası 30 yaş altı

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantının gündeminde, bazı okullarda uygulanmaya başlanan PCR taraması ve aşılama takvimi vardı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınladı.

Bakan Koca açıklamasında aktif vakaların yüzde ellisinin 30 yaş altındaki kişilerden oluştuğunu belirtti.

Bakan Koca'nın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

Gençlerimizin daha çok hastalığa yakalanıyor olmasının ardında aşılama programımızda18 yaş ve üzerinin öncelikli olması var.

Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızadır.

Şu an iki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz olmasını gerektiren bir durum yoktur.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...