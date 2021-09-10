Bakan Koca'dan okullarda PCR testi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda yapılacak PCR testleri öncesinde velilerin onayının alınacağını söyledi. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" açıklamasını yaptı.

10.09.2021 - 19:18 | Son Güncelleme : 10.09.2021 - 19:26

Bakan Koca'dan okullarda PCR testi açıklaması

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında bazı okullarda PCR testi taraması yapılacağını açıklamıştı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Bakan Koca, söz konusu testlerin yapılmadan önce velilerden onay alınacağını söyledi. Koca, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" dedi.

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