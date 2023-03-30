Bakan Kurum: 8 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 52. gününde Hatay'da açıklama yaptı.



Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Hatay, Elazığ ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda. Diğer illerimizde de sona yaklaştık. İçerisinde 894 bin bağımsız bölümden oluşan 312 bin binanın acil yıkılacak ağır hasarlı yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

DEPREM BÖLGESİNDE KALICI KONUTLAR

Depremden etkilenen 11 ilde, gerek köylerimiz gerek il ve ilçe merkezlerimizde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Nisan'da ihalesi yapılacak konut sayısı 319 bin olacak.''