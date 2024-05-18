Hemşire Selen'in şüpheli ölümü | Son görüntüleri ortaya çıktı: Şüpheli doktorla aynı odada

Beylikdüzü'nde özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören dedesi için refakatçi olarak kalan ve bu sırada hastanede çalışan doktor Fatih A.'nın koluna enjekte ettiği iğne sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen hemşire Selen Bilgin'in son görüntüleri ortaya çıktı. Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bilgin'in hastanede bir odaya girdiği, 20 dakika sonra ise Fatih A.'nın peşinden girdiği anlar yer aldı.

Hemşire Selen'in şüpheli ölümü | Son görüntüleri ortaya çıktı: Şüpheli doktorla aynı odada

Bir hastanede hemşire olarak çalışan Selen Bilgin (24), başka bir özel hastanenin yoğun bakımında kalan dedesinin yanına refakatçi olarak gitti. İddiaya göre hastanenin yoğun bakım doktoru olan Fatih A. ile hemşire Selen Bilgin'in bir süredir arkadaş oldukları öğrenildi. Genç hemşire Selen Bilgin, pazartesi sabaha karşı hastanedeki bir odada hareketsiz şekilde bulundu. Bilgin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hemşire Selen'in şüpheli ölümü | Son görüntüleri ortaya çıktı: Şüpheli doktorla aynı odada - 1 Şüpheli olarak ifadesi alınan Doktor Fatih A.adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İLAÇ DOKTORUN CEBİNDEN ÇIKTI

Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm için başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Selen Bilgin'in koluna enjekte edildiği iddia edilen ilaç odada bulunamadı. Yapılan incelemenin ardından ilacın ampulü Fatih A.'nın cebinde bulundu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

İfadesi alınan Doktor Fatih A. Selen Bilgin ile arkadaş olduklarını ve aralarında ilişki olduğunu ifade ederek, olay gecesi başı ağrıdığı için ağrı kesici ilacı damar yolu açarak verdiğini söyledi. Sabah uyandığında Selen'i yüzü morarmış olarak bulduğunu iddia eden Doktor Fatih A., ameliyat öncesi kullanılan ilacı ise Selen'in enjekte ettiğini söyledi.

Hemşire Selen'in şüpheli ölümü | Son görüntüleri ortaya çıktı: Şüpheli doktorla aynı odada - 2 Hemşire Selen Bilgin

Şüpheli olarak ifadesi alınan Fatih A. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği Doktor Fatih A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan hayatını kaybeden Selen Bilgin'in hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı.

Selen Bilgin'in hastanede bir odaya girdiği görülürken, yaklaşık 20 dakika sonra ise peşinden Fatih A.'nın odaya girdiği ve bir süre sonra ise Fatih A.'nın odadan ayrıldığı görüldü.

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