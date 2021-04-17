Bakan Selçuk, Kıbrıs Gazisi 'Reşat Baba'nın evinde iftar yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ramazan ayının 4'üncü iftarında Ankara'da oturan ve Reşat Baba olarak tanınan Kıbrıs Gazisi'nin evine konuk oldu. Çolak ailesi, Bakan Selçuk'u kapıya asılı 'Gazi evine hoş geldiniz' notuyla karşıladı. Evini müzeye çeviren Türkiye'nin en yaşlı Kıbrıs Gazisi olan Çolak, Bakan Selçuk'a evini gezdirdi.



Kıbrıs Gazisi Çolak, madalya, plaket ve maketlerden oluşan 300'e yakın materyali evinde sergileme fikrinin geçtiğimiz yıllarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca gaziler onuruna verilen resepsiyondan sonra oluştuğunu ifade etti.



Bir süre sohbet eden Bakan Selçuk, Gazi Çolak ve eşi Süheyla Çolak ile birlikte iftar yaptı. Bakan Selçuk, iftar sonrası Çolak çifti ile çay içip sohbet etti. Sohbet sırasında Gazi Çolak yakınlarının kendisine 'Reşat Baba' diye seslendiklerini söyledi.



Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili anılarını halen ilk günkü heyecanı yaşayarak Bakan Selçuk'a anlatan Gazi Çolak, fotoğraflarını gösterdi. Çolak çifti, Bakan Selçuk ile iftarda aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.



BAKAN SELÇUK, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ



Bakan Selçuk, Çolak ailesiyle iftar yaptıktan sonra Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un babaevini ziyaret etti. Selçuk, şehit annesi Gülten Coşkun, şehit babası Gülbay Coşkun ve şehidin kız kardeşi Burcu Coşkun ile yakından ilgilendi.



Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk'in de eşlik ettiği ziyaretler, şehitlerimizin ruhuna okunan dualarla son buldu.