Şarkıcı Ebru Gündeş, Beykoz'da eşi Rıza Sarraf'la kendisine ait olan ikiz yalılara kaçak kat ekleyip, dışarıdan asansör yaptırdıkları iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.
Gündeş, 11 Mart'taki duruşmada verilen kararla beraat etti. ABD’de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın dosyası ise ayrıldı.
İstinaf mahkemesine başvuran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ebru Gündeş için verilen beraat kararına itiraz etti.
Bakanlıktan Ebru Gündeş'in beraat kararına itiraz
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Kanlıca'daki tarihi yalıda kaçak bölümler nedeniyle yargılandığı davada şarkıcı Ebru Gündeş hakkında verilen beraat kararına itiraz etti.
Şarkıcı Ebru Gündeş, Beykoz'da eşi Rıza Sarraf'la kendisine ait olan ikiz yalılara kaçak kat ekleyip, dışarıdan asansör yaptırdıkları iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.