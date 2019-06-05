Şarkıcı Ebru Gündeş, Beykoz'da eşi Rıza Sarraf'la kendisine ait olan ikiz yalılara kaçak kat ekleyip, dışarıdan asansör yaptırdıkları iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Gündeş, 11 Mart'taki duruşmada verilen kararla beraat etti. ABD’de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın dosyası ise ayrıldı.

İstinaf mahkemesine başvuran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ebru Gündeş için verilen beraat kararına itiraz etti.