Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza: Seferler normale döndü

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda bir süre yapılamayan seferler normale döndü.

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza: Seferler normale döndü

İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin İncirli-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Duyuruda, "Sefer yapılamayan İncirli-Bakırköy Sahil istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." bilgisi yer aldı.

Hatta yaklaşık 2 saat süren aksaklığın ardından yapılan duyuruda ise seferlerin yeniden normale döndüğü belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa'da hayvan hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı

Manisa'da hayvan hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı

Arnavutköy'de kaldırımda otomobiliyle ilerleyen sürücüye ceza

Arnavutköy'de kaldırımda otomobiliyle ilerleyen sürücüye ceza

30 yıldır süren imar tartışmasında yıkım kararı çıktı

30 yıldır süren imar tartışmasında yıkım kararı çıktı

Samsun'da cinsel istismar hükümlüsü firari yakalandı

Samsun'da cinsel istismar hükümlüsü firari yakalandı

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Afyonkarahisar’da çoban, patronu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Afyonkarahisar’da çoban, patronu boğazından bıçaklayarak öldürdü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...