Balıkesir Dursunbey'de 4,7 büyüklüğünde deprem (İstanbul'da da hissedildi)

SON DAKİKA HABERİ: AFAD'ın verilerine göre saat 22.30'de Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi.

Haberler 22.01.2022 - 23:16

Balıkesir Dursunbey'de 4,7 büyüklüğünde deprem (İstanbul'da da hissedildi)

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Son dakika haberi! 'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.31'de Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,49 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, yaklaşık yarım saat önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 112 Acil Ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir. İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu değil. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" açıklamasında bulundu. 

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