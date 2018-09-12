Balıkesir Subay Orduevi’nde yangın paniği yaşandı. Orduevi’nin üst katındaki restaurant bölümünde mutfakta çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Orduevinn hemen boşaltıldığı yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

MİLLİ KUVVETLER TRAFİĞE KAPATILDI



Olay dün sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Tren Garının da olduğu Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan iki orduevinden Subay Orduevi’nde yangın çıktığı ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler kısa sürede intikal ettikleri orduevinin üst katında meydana gelen yangın ekiplerin başarılı müdahalesi ile alt kat ve diğer binalara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Milli Kuvvetler Caddesi araç trafiğine tamamen kapatıldı.



ORDUEVİ BOŞALTILDI

Yangının paniğe yol açtığı Subay Orduevi’ne itfaiye ile birlikte polis ve sağlık ekibi de sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alınan orduevi yangın sırasında içeridekilerin can güvenliği için boşaltıldı. Bir anda çıkan yangın sebebiyle dumanlar içinde kalan Subay Orduevindeki yangın mutfakta başlayıp kısa sürede yayıldığı, olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Uzun süre trafiğe kapatılan Milli Kuvvetler Caddesi yangının tamamen söndürülüp itfaiye ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından tekrar araç trafiğine açılarak normale döndü.