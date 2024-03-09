Balkonda buldu, evinde baykuş beslemeye başladı

Giresun’un Bulancak ilçesi İhsaniye mahallesinde yaşayan Ayşe Dündar, bir sabah kalktığında evinin balkonundaki saksı içerisinde bir çift baykuş yavrusu buldu.



Dündar, belediye hayvan barınağını aradığını ancak bir dönüş yapmadıkları için bakımını üstlendiğini söyledi.



Baykuş yavrularını çok sevdiğini ve patatesle beslediğini söyleyen Ayşe Dündar, “Sabah saatlerinde balkonda saksının içine tünemiş halde iki tane baykuş yavrusu bulduk. Yavru olduklarını ve yorgun düştüklerini gördük. Hemen kanatlarını kontrol ettik ve yaralı olmadığını anlayınca eve aldık. Çok sevimli olan baykuş yavrularını ilk kez bu kadar yakından gördük. İki gündür baktığımız baykuş yavrularını patates, yumurta ve etle besliyoruz." dedi.



"Yetkililere teslim etmek için bir çok kuruma telefon açıp baykuşlara sahip çıkılmasını istedik." diyen Dündar, "Biz bu hayvanlara sahip çıkılmasını istiyoruz. Evde beslenecek bir hayvan değiller. Yetkilere sizin aracılığınızla sesleniyoruz. Baykuşlara sahip çıkalım.” ifadelerini kullandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin