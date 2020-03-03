Banka hesap uzmanından 1.5 milyonluk vurgun

Niğde'nin Bor ilçesinde bir bankacı ile müşterilerin yaklaşık 1,5 milyon lirasını hesaplarına aktardığı nişanlısı ve nişanlısının kardeşi tutuklandı.



Bor ilçesinde bir özel banka şubesinde hesap uzmanı olarak görev yapan G.Ç. (29), farklı tarihlerde 5 müşterinin hesabından 971 bin 594 TL, 21 bin 150 euro ve 48 bin 874 doları paravan olarak kullandığı 2 kişinin hesabından nişanlısı O.B. (29) ve onun kardeşi S.O.B'nin (24) hesabına aktardı.



Durumun anlaşılması üzerine Bor Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla G.Ç. ile paravan hesapların sahibi 2 kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç, tutuklandı. G.Ç'nin müşterilerin yaklaşık 1,5 milyon lirasını aktarırken paravan olarak kullandığı 2 hesabın sahibi kadın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Olaydan sonra firar eden O.B. ve kardeşi S.O.B. saklandıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş de tutuklandı.



