Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri değişti mi?

Bankanın resmi internet sitesi ve SMS aracılığıyla yeni çalışma saatlerini duyurdu.

BANKALARIN YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ



VAKIFBANK

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada "Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

İŞ BANKASI

İş Bankası'nın yaptığı çalışma saatlerine ilişkin açıklama:

"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

GARANTİ BBVA

Mesai saatlerine ilişkin yaptığı açıklamada:

"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verdi.

YAPIKREDİ

Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama:

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir."

AKBANK

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

FİNANSBANK

QNB Finansbank'tan yapılan açıklama:

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

DENİZBANK

Denizbank tarafından müşterilere gönderilen mesajda:

"Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası tarafından müşterilere gönderilen mesajda:



"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 14 Nisan 2021 .Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

HALKBANK



HALBANK tarafından müşterilere gönderilen mesajda:



"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

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