Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç vuruldu

Barış Pınarı Bölgesi'nde bombalı saldırı önlendi. Tespit edilen patlayıcı yüklü kamyonet vurularak durduruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada askerlerin dikkatinin büyük bir faciayı engellediği belirtildi. Açıklamada, M-4 karayolunun kuzeyinde kasası açık ve mazot varilleri yüklü olan kamyonetin, sivillerin bulunduğu bölgeye doğru hızla ilerlemesi üzerine askerlerin harakete geçtiği söylendi.

Uyarı ateşine rağmen durmayan aracın, sivillerin zarar görmemesi için güdümlü tanksavar silahı ile vurulduğu ve bu yolla durdurulduğu belirtildi.

Araç vurulduktan kısa süre sonra uzaktan kumandalı olduğu değerlendirilen bombanın infilak ettiği söylendi.

Açıklamada, Terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ benzeri eylemlerle Barış Pınarı bölgesindeki halkı yeniden göçe zorlamaya devam ettiği belirtildi.