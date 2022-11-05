Bartın'daki maden faciasında ifadeler ortaya çıktı

Bartın'daki maden faciasında, İstanbul'da tedavisi devam eden bir işçinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 42'ye yükseldi.

TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de aralarında olduğu 8 kişinin tutuklantığı soruşturma devam ediyor.



Şüphelilerin mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklu sanıklardan Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, 2020 yılının Ağustos ayından sonra tüm sorumluluklarının kendisinden alındığını anlattı.

Atmaca, "Üretim İltisak Müdürü olarak boş kadro üzerimde duruyordu ama bana bir şey yaptırılmıyordu" dedi. Sanığın, "Sadece oturdum, maaşımı aldım" sözleri dikkat çekti.

"ŞİKAYET YA DA BİLDİRİM YAPILMADI"

İşletme Başmühendisi Mehmet Tural ise olay günü mesaisinin 16.30'da bittiğini söyledi. Madendeki havalandırmalarla ilgili denetimini; Maden İş Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün yaptığını söyleyen Tural, "Olay günü ve öncesinde gaz seviyesinin yükselmesiyle ilgili bana bir şikayet ya da bildirim yapılmadı" dedi.



EMNİYET MÜHENDİSİ DE "SORUMLU DEĞİLİM" DEDİ



Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman da sorumluluğun kendisine ait olmadığını iddia etti. Görev tanımı gereği maden sahasının havalandırılmasıyla ilgili işlemlere bakmadığını belirten Kahraman, "Emniyet mühendisi olarak biz yangın bekleme barajlarını yaparız. Onların kapatılmasını gerçekleştiririz" dedi.

42 CAN KAYBI



Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında 14 Ekim günü meydana gelen patlamada 42 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi yaralanmıştı.



Olayla ilgili soruşturma kapsamında; aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı.

FACİADAN KURTULAN İŞÇİ YAŞADIKLARINI ANLATTI