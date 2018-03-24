Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin güvenliği Suriye'den geçer, Irak'tan geçer

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Şimdi Afrin'de yeniden hayat başlıyor. Yerel unsurlardan yönetimler oluşuyor, tıpkı Cerablus'taki gibi. Bölge patlayıcılardan temizlenince artık oraya şehri, ilçeyi bırakıp giden oranın yerlileri, sahipleri dönecek, yerleşecekler." dedi.



Başbakan Yıldırım, "Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Türkiye'nin güvenliği Suriye'den geçer, Irak'tan geçer, buraların istikrarından geçer." diye konuştu.



Yıldırım, "PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerini tamamen yok ederek bölgede, ülkemizde huzuru sağlamak bizim önceliğimizdir. Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemek isteyenler hüsrana uğramaya mahkumdur."

HİÇBİR BEDEL ÖDEMEYENLER BOL BOL TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRİYORLAR



AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Doktora Tevcih Töreni'ne yaptığı konuşmada ise "Türkiye, bölgede en fazla yük alan, bedel ödeyen ülke olmasına rağmen acımasızca da eleştirilen bir ülke. Zerre kadar yük, sorumluluk almayan, hiçbir bedel ödemeyenler bol bol Türkiye'yi eleştiriyorlar. İşte Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytin Dalı'nı eleştiriyorlar çünkü onların terör örgütüyle güzel ilişkileri var. Bilgi kaynakları terör örgütü. PKK/YPG/PYD vesaire, bunlarla gayet güzel bir çalışma içerisindeler. Gönüllü propagandalarını üstlenmiş vaziyetteler" şeklinde konuştu.