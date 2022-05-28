Başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı

Bursa’da iş yerinde başından vurulan Serkan Temel, hastanede hayatını kaybetti. Cinayeti işlediği belirlenen gencin babası Recep Temel, gözaltına alındı.

Haberler - DHA 28.05.2022 - 11:27

Başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı

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'da iş yerinde vurulan gencin katili babası çıktı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde meydana geldi.

Kasap dükkanı işleten Serkan Temel, iş yerinde tabancayla tek el ateş edilerek vuruldu.

Başından yaralanan Serkan Temel(31) kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Serkan Temel, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Temel, sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BABASI VURMUŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin Serkan Temel’in babası Recep Temel(55) olduğunu saptadı. Baba gözaltına alındı.

Recep Temel, emniyetteki ilk ifadesinde, “Oğlumla iş yerinde otururken uyuşturucu kullanmaması konusunda onu uyardım. O sırada tartışma alevlendi. Ben de korkutmak için ateş ettim. Başına isabet etmiş" dedi.

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