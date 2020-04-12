Batman'da bir mahalle ve 3 apartman karantinaya alındı

Sason Kaymakamlığı'nın açıklamasında, "İlçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı 12.04.2020 - 22:25

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Batman'ın Sason ilçesinde bir mahalle ile 3 apartman karantinaya alındı.

Sason Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ilçeye bağlı İncesu köyü Ağım Mahallesi ile ilçe merkezinde Emek, Orta ve Yeşilova Mahallelerindeki 3 binada koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla karantina uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi. 

Karantinanın önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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