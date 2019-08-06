İstanbul 20'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otopark alanının İSPARK'a devrine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.
Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi mahkemeye dilekçe vermiş, ihtiyati tedbir kararı alınmasını istemişti.
Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, dava sonuçlanana kadar ihtiyadi tedbir kararı almıştı. İBB avukatlarının yaptığı itiraz üzerine, aynı mahkeme ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram süresi boyunca otogar otoparkının ücretsiz olacağını açıkladı.
Bayramda otogar otoparkı ücretsiz
NTV HaberTürkiye
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının İSPARK’a devri ile ilgili alınan ihtiyati tedbir kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı üzerine kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram süresi boyunca otogar otoparkının ücretsiz olacağını açıkladı.
İstanbul 20'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otopark alanının İSPARK'a devrine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.