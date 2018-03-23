Belediye başkanının eşini öldüren sanığa müebbet

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, eski Aydın Belediye Başkanı Orhan Esin'in eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Gürcistan uyruklu bakıcısı Lia Kokorashvili, müebbet ve 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Lia Kokorashvili ve taraf avukatları hazır bulundu.

İddia makamı önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, Kokorashvili'nin "kasten adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Kokorashvili, geçim sıkıntısı yaşadığından Gürcistan'dan Türkiye'ye çalışmaya geldiğini, çocuk ve torunlarının olduğunu söyleyerek birkaç ay Bigül Esin'in yanında çalıştığını, önceden gördüğü ziynet eşyalarını çalma gibi bir niyetinin olmadığını ileri sürdü.

Bigül Esin'i plan yaparak öldürmediğini iddia eden sanık, son söz olarak "İşe başladığımın ilk haftası ziynet eşyalarını temizlik yaparken görmüştüm. Bunları çalmak için insan öldürmeyi düşünecek kadar vicdansız değilim. Fakat ani bir tartışma yaşandı. Aylarca aç kaldığımdan bu suçu işledim, pişmanım, üzgünüm. Ailesinden özür diliyorum. Lehime olan hükümlerin uygulanmasını, mümkünse en alt seviyeden ceza verilmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak bu cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

"Nitelikli yağma" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın iyi halini dikkate alarak bu cezayı 9 yıl 2 ay'a düşüren heyet, "güveni kötüye kullanma" suçundan ise Kokorashvili'ye​ 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Heyet, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, mahkemenin sanık hakkında "iyi hal indirimi" uygulamasını doğru bulmadıklarını, indirimin kaldırılması için karara itiraz edeceklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 2016'nın kasım ayında, eski Aydın Belediye Başkanı Orhan Esin'in eşi Bigül Esin'in (83) başına sertçe vurulduğu ve boğularak öldürüldüğü belirlenmiş, Esin'in bakıcılığını yapan Gürcistan uyruklu Lia Kokorashvili, evdeki cep telefonu, mücevher ve kredi kartını alarak kaçmıştı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kokorashvili'nin İzmir Otogarı'ndan otobüse binerek Batum'a hareket ettiğini belirlemiş, İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde görevli K.A, yıllık izin kapsamında gittiği Kırıkkale'de Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla Kokorashvili'nin bindiği otobüsü durdurarak arama yapmıştı. Üzerinden Esin'e ait mücevher, kredi kartından çekilen 5 bin lira bulunan Kokorashvili getirildiği İzmir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış hakkında "Kasten adam öldürme, nitelikli yağma ve güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmıştı.