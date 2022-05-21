Beşiktaş'ta çöken istinat duvarının altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 23.30 sıralarında Nispetiye Caddesi’nde meydana geldi. İki otomobille restoranın önüne gelen 6 kişinin otomobillerden indiği sırada istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. İstinat duvarının altında kalan iki kişinin kurtarılması için vatandaşlar seferber oldu. Yıkılan duvarın altından çıkarılan iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN DE DURUMU AĞIR

Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Salim Subbed yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yabancı uyruklu Bahaettin Shanableh’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.



GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI



Görgü tanığı Zafer Urtemur, ''Bir araba geldi. Arabadan 5-6 kişi indi. Arabadan iner inmez beton blok onların üzerine devrildi. İki kişi altında kaldı. Birinin durumu ağırdı. Biri de zaten burada olay yerinde vefat etti.'' dedi.



DEVRİLEN DUVAR BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, yıkılan istinat duvarı belediye ekipleri tarafından kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.