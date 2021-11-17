Beşiktaş'ta 'Öğrenci'YE' uygulaması hayata geçti

Beşiktaş Belediyesi ve TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Beşiktaş'taki öğrenciler "Öğrenci’Ye’" uygulamasıyla ilçedeki anlaşmalı restoranlardan ücretsiz yararlanabilecek.



"GENÇLİĞİN MERKEZİ BEŞİKTAŞ’TA SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK"

Etkinlikte konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Üniversiteli gençler ülkemizin nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor. Pandemi zaten hayatın tümünü etkilediği gibi, öğrencilerimizin hayatını da yakından etkiledi. Eğitim-öğretimin aksamasının yanında gençliklerini yaşayabilecekleri sosyal ortamlardan da mecburen uzak kaldılar. Ardından pandemi kısıtlamalarının kalkması üzerine yüz yüze eğitime geçişle beraber, Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler İstanbul'a geldi" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

Beşiktaş'ın 7 üniversiteye ve toplam 9 üniversite kampüsüne ev sahipliği yaptığını belirten Akpolat, "Bu üniversitelerde öğrenim gören yaklaşık 200 bin öğrenciye hizmet veriyoruz; sorumluluğumuz çok büyük" diye konuştu.

Akpolat, "Öğrencilerin beslenme hakkını korumak için, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği ile işbirliği içerisinde Öğrenci'YE adlı sosyal dayanışma uygulaması geliştirdik. Bu proje kapsamında, Beşiktaş'taki anlaşmalı restoranlar üniversite öğrencileri ile yemek paylaşımı yapacaklar. Mobil uygulama üzerinden restoranlarda yerini ayırtan öğrenciler, ücretsiz olarak yemek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler" şeklinde konuştu.



"CİDDİ ANLAMDA MADDİ KATKI SAĞLIYOR"



19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Kural, "Uygulamayı kullanmaya başladım. Uygulama oldukça güzel olmuş. Öğrenciler olarak bizim çok işimize yarayan bir çalışma olmuş. Öğrencilerin en büyük ihtiyacı yemek. Bu uygulama bize ciddi anlamda ekonomik katkı sağlıyor. Maddi acıdan bizi çok rahatlatacak" dedi.



Üniversite öğrencisi Hazal Öykü Hoca ise, "Zor bir pandemi süreci geçirdik. Bu uygulamanın oluyor olması bizler için oldukça iyi oldu. Sayın başkanın yapmış olduğu bu projeden çok etkilendim" diye konuştu.