Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme var.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul edecek.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde, Cumhur İttifakı'nın yeni dönemde atacağı adımların ve Meclis sürecinin ele alınması bekleniyor.



İki liderin de günlük programlarında yer almayan görüşme sonrası bir açıklama yapılmayacağı öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonucunu açıklamıştı.

Kesin sonuçlara göre; AK Parti çıkardığı 268 milletvekili ile Meclis'te en çok sandalyeye sahip parti durumunda. MHP'nin 50 milletvekili var. Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki toplam milletvekili sayısı ise 323.

Yemin törenleri ve kabinenin açıklanmasına ilişkin takvim de netleşti.



Milletvekilleri cuma günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise cumartesi günü yemin edecek. Aynı gün yeni kabinenin de açıklanması bekleniyor.