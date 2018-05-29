İstanbul Beyoğlu'da uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, önceden belirlenen adreslerde arama yapıldı. Polis ekipleri, sokakta bulunan şüphelileri arayarak, kimlik kontrolü de gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında, Kulaksız Mezarlığı çevresi de polis ekiplerince arandı.
Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.