Beyoğlu'nda ilginç tepki: Kendisini almayan taksinin kaputuna çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, kendisini almayan taksi şoförüne kızarak, aracın ilerlemesini engellemek için yolunu kesip, kaputa çıktı. Şoförün aracı hareket ettirmesine aldırmayan kişiyi çevredekiler uzaklaştırdı.

Haberler - DHA 16.10.2021 - 10:16 | Son Güncelleme : 16.10.2021 - 12:00

Beyoğlu'nda ilginç tepki: Kendisini almayan taksinin kaputuna çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kuloğlu Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde bir kişi, yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi.

Taksi şoförü, yolcuyu almayınca aralarında tartışma başladı. Taksicinin yoluna devam etmeye kalkmasıyla kişi, önünü kestiği taksinin kaput kısmına yattı.

Yolun açılması için çalınan kornalara aldırış etmeyen kişi, dakikalar sonra çevredekilerin çabalarıyla aracın üzerinden indirildi.

Bu sırada çevredekilerin kenara çekmeye çalıştığı kişi, taksiye tekme de attı.

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